لبنان

بعد غلاء البنزين... أستاذ يصل إلى الثانوية ممتطياً حصانه!

Lebanon 24
20-10-2021 | 07:04
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أفادت "الجديد" أنه بعد الغلاء غير المسبوق في المحروقات، وتدني القدرة الشرائيّة لدى اللبنانيين، لجأ أحد الأساتذة في التعليم الثانوي إلى امتطاء حصانه للوصول إلى ثانويته بغية استلام مسابقات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.

 
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