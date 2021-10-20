بعد غلاء البنزين... أستاذ يصل إلى الثانوية ممتطياً حصانه!

أفادت "الجديد" أنه بعد الغلاء غير المسبوق في المحروقات، وتدني القدرة الشرائيّة لدى اللبنانيين، لجأ أحد الأساتذة في التعليم الثانوي إلى امتطاء حصانه للوصول إلى ثانويته بغية استلام مسابقات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.