لبنان

فاجعة إغترابية يدفع ثمنها توفيق حمزة ونجله إبن الـ18 عاماً.. هكذا قُتلا في سيدني

Lebanon 24
20-10-2021 | 07:08
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قتل المواطن اللبناني توفيق حمزة (64 عاماً) وابنه سليم (18 عاماً) إثر عملية إطلاق نار في سيدني بأوستراليا. 
 
وفي التفاصيل، التي أوردتها "ذا غارديان"، أن إطلاق النار حصل خلال توجههما إلى العمل.
 
وبحسب الشرطة الأوسترالية فإن الجريمة مرتبطة بنزاع طويل الأمد بين العصابات.
 
وأعلنت شرطة نيو ساوث ويلز في وقت لاحق، أن محققي فرقة جرائم القتل يقودون تحقيقًا في إطلاق النار في مكان عام، بمساعدة محققين من فرقة المجموعات الإجرامية ومنطقة جنوب غرب متروبوليتان.
 
وأكد مدير المباحث الرئيسي لقيادة الجريمة بالولاية دارين بينيت أن سليم حمزة كان معروفًا للشرطة وأنه تم الإفراج عنه بكفالة بسبب تهم تتعلق بالسلاح بعد اعتقاله في أيلول، إلا أن والده توفيق لم يكن لديه أي سجل إجرامي. 
المصدر: وكالات
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