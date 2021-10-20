فرعية اللجان تابعت مناقشة اقتراح قانون المنافسة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور النواب: حسين الحاج حسن، الان عون، رولا الطبش، وجهاد الصمد.كما حضر الجلسة ممثل وزارة الاقتصاد نديم عبود وممثل الهيئات الاقتصادية محمد عالم. وتم خلال الجلسة استكمال المناقشة باقتراح قانون المنافسة.