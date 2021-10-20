لبنان

لا سيولة.. هذا المستشفى قد يتوقف عن إستقبال المرضى

Lebanon 24
20-10-2021 | 07:16
A-
A+
Doc-P-877138-637703361767128329.jpg
Doc-P-877138-637703361767128329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون في بيان، ان "مستشفى البترون قد يضطر للتوقف عن استقبال المرضى خلال الأسبوع المقبل، وذلك يعود لعدم توافر السيولة اللازمة لتأمين الادوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والمواد الغذائية وعدم دفع رواتب المستخدمين".

أضافت :"ان ضياع هوية مستشفى البترون بين انتهاء العقد مع الضمان الأجتماعي منذ نهاية عام 2015 وحتى تاريخ اليوم، لم يصدر قرار عن اي من مجالس الوزراء المتعاقبة لاعادة المستشفى لمالكه اي وزارة الصحة العامة واستلام ادارته رسميا وتأمين مستلزماته المادية والعينية".

ورات ان "عدم تسديد مستحقات المستشفى من الجهات الضامنة العامة والخاصة والتي تقدر بمليارات الليرات، كل ذلك اوصل الوضع المالي للمستشفى الى ما وصل اليه وعدم قدرتها على دفع الرواتب الشهرية للعاملين فيه، وعجزها عن تسديد متأخراتهم المستحقة منذ عام 2019 والتي اصبحت لا قيمة شرائية لها".

وتابع البيان:"ان عدم تأمين الرواتب رغم الوضع الأقتصادي المتردي وغلاء المعيشة وارتفاع كلفة النقل بشكل جنوني، كل ذلك يدفع بنا نحن نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون الى رفع الصوت لحض المسؤولين وجوب السعي لتأمين السيولة اللازمة للمستشفى لتسديد الرواتب والمتأخرات وتأمين المستلزمات الضرورية لحسن سير العمل في المستشفى".

وختم بيان النقابة: "اننا نعطي الفرصة الأخيرة او سنكون مجبرين وبكل اسف الى التوقف عن العمل صباح يوم الأربعاء الواقع في 27/10/2021 وعدم استقبال المرضى، على ان يستثنى من ذلك قسم الطوارئ وقسم غسل الكلي.
نكرر مناشدتنا المعنيين العمل السريع لحل الأزمة المالية للمستشفى منعا لاجبارنا على اتخاذ القرار الصعب".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:56 | 2021-10-20
09:53 | 2021-10-20
09:48 | 2021-10-20
09:45 | 2021-10-20
09:38 | 2021-10-20
09:37 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website