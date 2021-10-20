بري: نحن أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير المصري لدى لبنان ياسر العلوي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .وظهراً استقبل الرئيس بري رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا ، حيت جرى بحث في ملفات متعددة لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة وجرى التأكيد على إتفاق الاطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي .وأشار رئيس المجلس الى أننا أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الاميركية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار.كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين أهمية إستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي إستجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن وقد عكس الموفد الامريكي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين .وكان رئيس المجلس قد وقع القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب اعضاء مجلس النواب واحاله الى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٥٦ من الدستور .كما دعا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الاثنين الواقع في ٢٥ تشرين أول الجاري الساعة الثانية من بعد الظهر تمهيداً لعقد جلسة تشريعية .