فرعية لجنة حقوق الانسان ناقشت تعديل عبارات تحط من الكرامة الانسانية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة حقوق الأنسان النيابية جلسة لها اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم عازار، وحضور القاضيين أيمن احمد وانجيلا داغر عن وزارة العدل، عن نقابة المحامين في بيروت المحامية زينة كسرواني، وعن مؤسسة جوستيسيا بول مرقص وفارس ابي خليل.وناقشت اللجنة تعديل بعض العبارات والألفاظ الواردة في بعض النصوص القانونية التي تحط من الكرامة الأنسانية، على أن تعقد اللجنة جلسات لاحقة لمتابعة البحث في هذا الأطار.