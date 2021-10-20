لبنان

حميه التقى القائم بالأعمال القطري

Lebanon 24
20-10-2021 | 07:53
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم في مكتبه في الوزارة، القائم بالأعمال القطري السيد علي المطاوعة في زيارة برتوكولية. وجرى البحث في سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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علي حمية

قطر

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