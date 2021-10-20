حميه التقى القائم بالأعمال القطري

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم في مكتبه في الوزارة، القائم بالأعمال القطري السيد علي المطاوعة في زيارة برتوكولية. وجرى البحث في سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات.