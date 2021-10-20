مولوي عرض الاوضاع مع النائب فرنجية وبحث في التحضيرات للانتخابات مع فرونتسكا

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم، النائب طوني فرنجية وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.والتقى مولوي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في التحضيرات القائمة للانتخابات النيابية المقبلة.