"سوا منحارب سرطان الثدي"... حملة للتوعية من سرطان الثدي بحضور الفنانة اليسا

بحضور النجمة إليسا، سفيرة التوعية بسرطان الثدي، أطلقت مؤسسة نوح بالشراكة مع سوا للبنان، والتعاون مع المركز الطبي في الجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق والقمصان البيض، اليوم الأربعاء، حملة "سوا منحارب سرطان الثدي"، الهادفة إلى اجراء 10000 فحص شعاعي للكشف المبكّر عن سرطان الثدي، في مستشفيات ومراكز طبية في كل مناطق لبنان.كما تهدف الحملة للوقوف إلى جانب السيدات ودعمهنّ من خلال حثهنّ على اجراء الفحص المبكّر وإطلاعهنّ على العوارض التي يجب الانتباه إليها، خصوصاً في ظل انخفاض نسبة اجراء الصور في السنتين الأخيرتين.وفي هذا السياق، قالت إليسا: "احببت المشاركة في هذه الحملة بسبب تجربة شخصية مررت بها، دفعتني إلى المساهمة في نشر الوعي لدى النساء، لأن الفحص المبكر ساهم في خلاصي من هذه التجربة البشعة". وأضافت: "سأقف دائماً إلى جانب كل نساء الوطن لحمايتهنّ. وكما تغلّبت أنا على السرطان من قبل، أدعوهنّ اليوم إلى التوجه نحو المراكز الطبية في حملة #سوامنحاربسرطان_الثدي لأنّ الفحص الشعاعي وحده الذي يحمي". هذا وشكرت إليسا كل القيمين على هذه الحملة والمساهمين فيها.بدوره رحب د. سامي رزق، المدير التنفيذي للجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بهذه المبادرة التي وصفها بالقيّمة على صعيد الوطن، والتي ليست الأولى من نوعها مع هذه الفعاليات التي سبقتها حملة تأمين لقاحات لوباء كورونا، واليوم بمبادرة جديدة لحث النساء على اجراء الفحص الشعاعي المبكر. وتوجّه بالشكر إلى القيمين لحرصهم الدائم في جعلهم القطاع الصحي أولوية، مؤكدًا على أن اليوم صحة النساء هي الأولوية، ولعلّنا نكون مثالًا يُقتدى به في القطاع الصحي في لبنان.من جانبه، قال المدير الطبي في الجامعة اللبنانية الأميركية، وعضو منظمة القمصان البيض، د. جورج غانم: "القطاع الصحي اليوم في خطر نتيجة استهتار الدولة في هذا الشريان الاساسي، وجميع المبادرات من القطاع الخاص والشخصية التي أقيمت حتى اليوم، هي التي ساهمت في صمود هذا القطاع. وبما ان الصحة هي الأساس وخصوصاً في هذه الظروف التي نعيشها، أخذت منظمة القمصان البيض على عاتقها صون حقوق الانسان وصحته، وصون حقوق المتظاهر والمواطن والمريض والأطبّاء والقطاع الصحّي بشكل عام".ولفت المتحدث الرسمي باسم حركة سوا للبنان، د. هادي مراد، إلى أن: "يوم تقاعست الدولة عن دورها، كانت حركة سوا للبنان، ومؤسسة نوح، تخوضان معركة الدولة بلا منازع، لأن حق الطبابة وحق الوقاية مقدس في شرعة حقوق الانسان". وقال، "بما أن المرأة هي العامود الفقري للمجتمع وعنصر الحياة ، فكان لا بد من الوقوف إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة وتشجيعها على اجراء الفحص المبكر للكشف المبكر عن هذا المرض الخبيث". وتابع، "لذلك يشرّفني اليوم أن نطلق حملة #سوامنحاربسرطان_الثدي لنغطي الفحص الشعاعي للثدي لـ ١٠،٠٠٠ امرأة على صعيد الوطن".وفي ختام الحفل كانت حلقة نقاش، أدارتها الاعلامية نبيلة عواد، مع النجمة اليسا، عميدة كلية الطب في الجامعة اللبنانية الاميركية، البروفيسورة صولا بحوث، رئيس قسم الدم والسرطان في الجامعة اللبنانية الأميركية، الدكتور هادي غانم، المتحدث الرسمي باسم سوا للبنان، الدكتور هادي مراد، ومديرة قسم الأشعة لطلاب الطب في الجامعة اللبنانية الاميركية، الدكتورة تامينا رزق.