لبنان

عودة الاحتجاجات إلى الشارع على وقع غلاء المحروقات... إلى اللبنانيين: إليكم الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
20-10-2021 | 08:39
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قطع محتجون على ارتفاع سعر صفيحة البنزين والمحروقات الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية.
 
في الشمال
 
قطع الطريق عند نفق شكا باتجاه بيروت
 
قطع طريق ساحة النور في طرابلس
 
قطع اوتوستراد الملولة - طرابلس
 
قطع طريق البالما - طرابلس
 
قطع طريق عام البيرة - دريب الأوسط قرب قبضة الثورة بالحاويات
 
 
بيروت 
 
قطع الطريق عند كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين
 
إقفال المسلك الشرقي من بيروت الى الدورة مقابل "الفوروم" من قبل عدد من العسكريين المتقاعدين
 
 
المتن
 
اعترض محتجون في مزرعة يشوع على جدول المحروقات الجديد، ونزلوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم.
 
 
وكان محتجون عمدوا على قطع السير في محلة الزعتري ومستديرة النجمة في صيدا، وفي بيروت عند تقاطع الصيفي، وأعيد فتح هذه الطرقات في وقت لاحق.
 
وأفادت غرفة التحكم المروري أن اوتوستراد صيدا - بيروت سالك بالاتجاهين.
 
 
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