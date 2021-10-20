حطيط لا يمثل الا نفسه... اليكم التفاصيل

صدرعن أهالي شهداء فوج اطفاء بيروت وأهالي ضحايا تفجير المرفأ والجرحى والمتضررين البيان التالي:

نحن أهالي شهداء فوج اطفاء بيروت وأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت والجرحى والمتضررين، نعلن أن ابراهيم حطيط وعائلتي "المولى" و"عطوة" لا يمثلوا إلا أنفسهم.

وغدرهم بالعائلات والانشقاق عنهم وتغيير رأيهم لا يؤثر على موقفنا وسوف نبقى مصرّين على دعمنا للقضاء والقاضي طارق البيطار.

ونؤكد أنه لن يفرقنا لا حزب ولا طائفة ولا حتى أي تهديد أو ترهيب، فشهداؤنا أوّلًا ولن يعلو عليهم أي سياسي أو حزب أو موقف من أي شخص كان.



نحن أولياء الدم نحذّر من أي تدخّل بعمل القضاء أو محاولة للفصل بين الأهالي.