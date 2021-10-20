لبنان

موقف أوروبي لافت تجاه مساعدة لبنان: لدينا مليارات الدولارات ولكن...

Lebanon 24
20-10-2021 | 09:26
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أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن "دعم الحكومة اللبنانية الجديدة ماليا في حال نفذت الإصلاحات المطلوبة".
 
وشدد في حديثٍ لـ"الشرق" على أنه "من المهم وجود حكومة شفافة وإصلاحية في لبنان".
 
 
وكشف عن "التحضير لمساعدات كبيرة للبنان في حال نجحت الحكومة بالإصلاح". وقال: "لدينا مليارات الدولارات من أجل لبنان، لكن تقديمها مرهون بوجود إصلاحات".
 
وأشار إلى أن "فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين مسألة مؤجلة ومرتبطة بالتطورات". وتابع: "نقيّم الوضع الحالي في لبنان وعلى الطاولة الكثير من آليات التعامل".
 
وأمل "إتاحة الوقت للحكومة اللبنانية كي تعمل على ملف الإصلاحات".

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