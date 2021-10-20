موقف أوروبي لافت تجاه مساعدة لبنان: لدينا مليارات الدولارات ولكن...

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن "دعم الحكومة اللبنانية الجديدة ماليا في حال نفذت الإصلاحات المطلوبة".

وشدد في حديثٍ لـ"الشرق" على أنه "من المهم وجود حكومة شفافة وإصلاحية في لبنان".

وكشف عن "التحضير لمساعدات كبيرة للبنان في حال نجحت الحكومة بالإصلاح". وقال: "لدينا مليارات الدولارات من أجل لبنان، لكن تقديمها مرهون بوجود إصلاحات".

وأشار إلى أن "فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين مسألة مؤجلة ومرتبطة بالتطورات". وتابع: "نقيّم الوضع الحالي في لبنان وعلى الطاولة الكثير من آليات التعامل".