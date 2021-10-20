لبنان

أحداث "وادي الجاموس"... 7 متورطين في عهدة الجيش

Lebanon 24
20-10-2021 | 09:30
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً ببيانها السابق المتعلق بالأحداث التي شهدتها منطقة وادي الجاموس ليلة أمس، دهمت وحدة من الجيش بمؤازرة عناصر من مديرية المخابرات مجمعاً سكنياً في بلدة ببنين ــ عكار  وأوقفت سبعة أشخاص شاركوا في إشكال وادي الجاموس، كما ضبطت مخزناً من الأسلحة والذخائر وعثرت داخله على: بنادق ورشاشات حربية عدد 17،  بنادق قناصة عدد 9، مسدسين، قاذف لانشر عدد 1، بندقتي صيد، مذنبة آر بي جي عدد 16، قذائف دخانية عدد 111، رمانات يدوية عدد 28، وحوالى 51000 طلقة من عيارات مختلفة بالإضافة إلى أعتدة عسكرية ومتمماتها.   
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
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