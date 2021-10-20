الحاج حسن عرض مع سفير الجزائر للتبادل التجاري ومع اتحاد الجمعيات التعاونية لقطاع الزيتون

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن السفير الجزائري عبد الكريم ركايبي، في حضور المدير العام للوزراة المهندس لويس لحود، وتطرق البحث الى العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري والزراعي.وأكد الوزير الحاج حسن "أهمية التضامن في مختلف المجالات، لا سيما في التعاون والتنسيق والتكامل في تبادل المنتجات الزراعية وتسهيل انسيابها الى مختلف الاسواق العربية والصديقة، في سبيل الحفاظ على الامن الغذائي وسلامة الغذاء وتحقيق الازدهار الاقتصادي لمجتمعنا في مختلف الأقطار العربية".اتحاد الجمعيات التعاونيةواستقبل الوزير الحاج حسن وفدا من "الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية في لبنان" برئاسة الدكتور رضا الميس، في حضور المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابو زيد. وتطرق البحث إلى ملف انتاج الزيتون وزيت الزيتون.واكد الوزير الحاج حسن للوفد "تفعيل العمل التعاوني ودعمه لتكون مؤسساته أكثر فاعلية وانتاجية وتعمل على تحقيق أهدافها والقيام بتسويق إنتاجها داخليا وخارجيا، خصوصا ان هناك تعاونيات ناجحة جدا في لبنان"، كما اكد استعداده "للتعاون مع الاتحاد وفق خطة أو رؤية واضحة ومحددة ذات أهداف قابلة للتحقق"، وشدد على "أهمية عمل الاتحاد لتوأمة التعاونيات اللبنانية مع تعاونيات في العالم ليصبح الاتحاد والتعاونيات اكثر فاعلية".واتفق المجتمعون على وضع آلية للنهوض بقطاع الزيتون والعمل لمكافحة الغش في الزيت والتعاون مع "ليبنور" لتطوير مواصفات زيت الزيتون في لبنان. وشمل البحث ايضا في مكافحة البكتيريا القاتلة للزيتون والعودة لتشجيع انتاج اغراس الزيتون المنتجة محليا ومنع استيراد اي اغراس مجذرة بواسطة الهرمونات.كما تطرق البحث الى ملف تنفيذ قرارات المساعدة الصادرة في العامين 2017 و2018 للجمعيات التعاونية التي تقبض مستحقاتها حتى اليوم على الرغم انها دفعت المتوجبات عليها، ودعم موازنة الاتحاد ووضع سياسة جديدة له من خلال انشاء مشاريع نموذجية لتمويل الاتحاد وتحويلها الى منصات للتدريب على العمل التعاوني.