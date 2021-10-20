مكتب الحجار: لبنان ملتزم مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين السوريين وتأمين عودة آمنة وكريمة لهم

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار البيان الاتي:"تعقيبا على التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس وتش"، يهم الوزير الحجار أن يؤكد بأن لبنان ملتزم مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين السوريين. كما أكد التنسيق القائم مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين من ضمن خطة لبنان للإستجابة للأزمة السورية، للاستمرار في الإستجابة الإنسانية للنازحين السوريين وتأمين عودة آمنة وكريمة لهم باحترام المواثيق الدولية".