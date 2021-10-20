نقابة عمال المدارس الرسمية علقت إضرابها.. اليكم التفاصيل

قررت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية في لبنان بعد لقائها ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر، وزير التربية عباس الحلبي، تعليق الإضراب والعوده الى العمل مع حفظ جميع حقوقها لإفساح المجال لوزير التربية والمتابعة مع رئيس الاتحاد ورئيس النقابة.وكان الأسمر شرح لوزير التربية مجمل الحقوق المطلبية للنقابة ووعد الحلبي بحلها بأسرع وقت متمنا على النقابة العودة عن الإضراب.