سرق "فيلا" مرتين في مزبود!

صــدر عـــــن المــديريّـة العـامّــة لقـــوى الأمــــن الدّاخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامـّـة البـــــلاغ التــــالـي:وردت إلى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي شكوى حول ادّعاء مواطنة ضد مجهول بجرم سرقة فيلا شقيقها في بلدة مزبود.من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر الفصيلة، تم تحديد هويّة المشتبه به المتواري عن الأنظار في مخيم عين الحلوة، ويدعى:م. أ. (مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسيّة)بتاريخ 13-10-2021 وبعد عمليّات رصد ومتابعة، أوقفته عناصر الفصيلة في البلدة المذكورة بعد استدراجه إليها، وعُثر بحوزته على /1/ غ من حشيشة الكيف.بالتحقيق معه، اعترف بسرقة الفيلا بتاريخ 6-9-2021 للمرّة الثانية بعد أن قام بسرقتها في العام 2018، كما أضاف أنه قام بسرقة أدوات منزليّة وكهربائيّة، وعدّة صناعيّة، وجهازي كمبيوتر عدد /2/، وهاتف خلوي، وجوازات سفر...أعيدت المسروقات إلى الجهة المدّعية بعد أن ضُبطت في منزله الذّي كان يختبئ فيه داخل المخيّم.أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.