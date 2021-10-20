لبنان

سرق "فيلا" مرتين في مزبود!

Lebanon 24
20-10-2021 | 09:37
A-
A+
Doc-P-877190-637703448901789897.jpg
Doc-P-877190-637703448901789897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـــــن المــديريّـة العـامّــة لقـــوى الأمــــن الدّاخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامـّـة البـــــلاغ التــــالـي:

وردت إلى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي شكوى حول ادّعاء مواطنة ضد مجهول بجرم سرقة فيلا شقيقها في بلدة مزبود.

 من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر الفصيلة، تم تحديد هويّة المشتبه به المتواري عن الأنظار في مخيم عين الحلوة، ويدعى:

م. أ. (مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسيّة)
بتاريخ 13-10-2021 وبعد عمليّات رصد ومتابعة، أوقفته عناصر الفصيلة في البلدة المذكورة بعد استدراجه إليها، وعُثر بحوزته على /1/ غ من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة الفيلا بتاريخ 6-9-2021 للمرّة الثانية بعد أن قام بسرقتها في العام 2018، كما أضاف أنه قام بسرقة أدوات منزليّة وكهربائيّة، وعدّة صناعيّة، وجهازي كمبيوتر عدد /2/، وهاتف خلوي، وجوازات سفر...

 أعيدت المسروقات إلى الجهة المدّعية بعد أن ضُبطت في منزله الذّي كان يختبئ فيه داخل المخيّم.

أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2021-10-20
12:28 | 2021-10-20
12:26 | 2021-10-20
12:03 | 2021-10-20
11:59 | 2021-10-20
11:53 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website