شرف الدين عرض الاوضاع مع سفيرة كندا

استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، سفيرة كندا في لبنان شانتال شاستيني يرافقها المستشار السياسي في السفارة جويل مومفيس، في حضور المدير العام للوزارة أحمد محمود ومستشار الوزير لشؤون التنمية الريفية الدكتور عاصم أبي علي، وعرض معها الأوضاع العامّة في البلاد، اهمية تحويل الوزارة من وزارة للمهجرين إلى وزارة للتنمية الريفية.