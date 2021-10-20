اجتماع طارىء لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري

نتيجة قرار وزير الطاقة بإصدار جدول تركيب الأسعار المتحور الجنوني، دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إلى اجتماع طارئ يعقد عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة في ٢٢ تشرين الأول الجاري في مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر.وذلك بهدف الإعلان عن الإجراءات التنفيذية للإضراب العام والتحرك المقرر.