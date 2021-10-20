الفقراء يعودون الى الحطب (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه في ظل الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار المحروقات وفي ظل عدم تمكن شريحة واسعة من اللبنانيين من شراء قارورة الغاز، عمدت عائلة في مدينة الميناء في طرابلس الى استخدام الحطب بدلا من مادة الغاز بهدف طهي الطعام.