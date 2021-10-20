الجيش: توقيف مواطن في بلدة سعدنايل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 19/ 10 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة سعدنايل المواطن (م.ح) لوجود عدة مذكرات توقيف بحقه بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية وإلقاء رمانة مسيّلة للدموع بإتجاه دورية للجيش بتاريخ 29/9/2021، ولحيازته كمية من الذخائر الحربية والمتفجرات. علماً أنه كان أوقف سابقاً لإرتباطه بمجموعات إرهابية متطرّفة.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.