لبنان

الجيش: توقيف مواطن في بلدة سعدنايل

Lebanon 24
20-10-2021 | 09:56
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19/ 10 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة سعدنايل المواطن (م.ح) لوجود عدة مذكرات توقيف بحقه بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية وإلقاء رمانة مسيّلة للدموع بإتجاه دورية للجيش بتاريخ 29/9/2021، ولحيازته كمية من الذخائر الحربية والمتفجرات. علماً أنه كان أوقف سابقاً لإرتباطه بمجموعات إرهابية متطرّفة.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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