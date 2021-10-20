اجتماعات لوزير الطاقة و مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه البيان التالي:

تماشياً مع اللقاءات والإجتماعات التي تعقد مع الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم،عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ورئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك عدة إجتماعات مع شركات مقدمي خدمات التوزيع في المناطق اللبنانية كافة لتفادي التعثر القسري عن تلبية حاجات المواطنين في تأدية الخدمات المطلوبة الذي ساد في الفترة الاخيرة نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن ووضع كوفيد المُستجد،وقد تم التوافق على معاودة تحسين الخدمات للمواطنين من خلال تفعيل دور شركات مقدمي خدمات التوزيع لحُسن تسيير المرفق العام، لاسيما متابعة تصليح الأعطال، وتركيب العدادات لدى المشتركين بما فيها العدادات الذكية، وتحسين الجباية وتحصيل أموال الإدارات والمؤسسات العامة، ومعاودة إطلاق حملات نزع التعديات بمؤازرة القوى الأمنية بموافقة سياسية مطلوبة بإلحاح.أضاف البيان: " كل ذلك نضعه في اطار الخطوات العملية لتأمين تحسين واردات مؤسسة كهرباء لبنان، مما يعود بالفائدة على المصلحة العامة وينعكس إيجاباً على هذا المرفق الحيوي وعلى المفاوضات مع الجهات المانحة لتطوير وإصلاح هذا القطاع".