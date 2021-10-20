لبنان

بوشكيان التقى رئيس الرامغافار: لا يحق للمسؤولين والمواطنين إضاعة الوقت

Lebanon 24
20-10-2021 | 10:29
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 التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان وفدا من حزب الرامغافار برئاسة رئيسه الدكتور أفيديس داكسيان هنأه بتوليه وزارة الصناعة، وكانت مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة في لبنان.

وأفاد بيان إلى أن "المجتمعين وجهوا دعوة إلى عدم اضاعة الفرصة الموجودة التي تمثلها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والتي تعمل بكامل أعضائها من أجل تخفيف التحديات ومواجهتها، وإنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية الحادة".

ورحب بوشكيان بالوفد، وأطلعه على "خطة تحركه في الوزارة من أجل مساعدة القطاع الصناعي على النهوض"، مشددا على أن "المسؤولين والمواطنين معا لا يحق لهم إضاعة الوقت، بل على العكس يجب اغتنام كل دقيقة للعطاء وبذل الجهود الحقيقية للعمل الجدي".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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