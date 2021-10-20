لبنان

"حزب الله" دان التفجير في دمشق: تقف وراءه الجماعات الارهابية ومشغلوها الدوليون والإقليميون

Lebanon 24
20-10-2021 | 10:31
A-
A+
Doc-P-877206-637703479009162583.jpg
Doc-P-877206-637703479009162583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 دان "حزب الله" في بيان، التفجير في دمشق، وقال: "امتدت يد الإرهاب الغادرة مرة جديدة لتستهدف أمن العاصمة السورية واستقرارها، موقعة عشرات الشهداء والجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين بحافلة تقل عسكريين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق".

وإذ استنكر "هذا التفجير الآثم، الذي تقف وراءه الجماعات الإرهابية ومشغلوها الدوليون والإقليميون"، اكد أن "كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري، وإنما ستزيد من تصميم وعزيمة الجيش والشعب العربي السوري على استكمال عملية التحرير وملاحقة الإرهابيين وتطهير البلاد منهم".

وتقدم الحزب من "القيادة السورية والجيش العربي السوري وعوائل الشهداء بأحر التعازي والمواساة"، سائلا "الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى وأن يمن على الشعب السوري الشقيق بالنصر والاستقرار".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2021-10-20
12:28 | 2021-10-20
12:26 | 2021-10-20
12:03 | 2021-10-20
11:59 | 2021-10-20
11:53 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website