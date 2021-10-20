وزير الخارجية استقبل الوسيط الاميركي الجديد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الوسيط الاميركي الجديد في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير اموس هوكشتاين ترافقه سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا وجرى البحث في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وكانت الأجواء إيجابية كما وتم الاتفاق على البقاء على تواصل والسعي للوصول إلى نتيجة إيجابية بهذا الملف بما فيها مصلحة لبنان