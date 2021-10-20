لبنان

المرتضى عرض الاوضاع مع سفير تركيا.. أولوسوي: مساعداتنا للبنان غير مشروطة

Lebanon 24
20-10-2021 | 10:38
A-
A+
Doc-P-877208-637703480194754121.jpg
Doc-P-877208-637703480194754121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه بالوزارة، سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، في زيارة مجاملة قدم خلالها باسم الدولة التركية وشعبها التعازي بالضحايا الذين سقطوا في أحداث الخميس الماضي، وعبر مجددا عن الموقف الرسمي لبلاده الداعي إلى "ضبط النفس وقطع الطريق على محاولات الفتنة، وإلى محاسبة المرتكبين".

وكانت جولة أفق عامة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، توافق فيها الطرفان على "وجوب الإنصراف إلى تفعيل العمل الحكومي بعد ان يتجاوز لبنان أزمته الراهنة".

وأبدى أولوسوي استعداد الدولة التركية "لمساعدة لبنان في المجالات كافة الثقافة والطاقة والنقل العام والتبادل السياحي، فضلا عن الجهود المبذولة على مستوى تعميم فكرة الاغتناء بالتنوع"، مشيرا الى أن "مساعدات الدولة التركية غير مشروطة وسوف تحصل انطلاقا من روابط الأخوة والصداقة، وانه ليس لتركيا أي أجندة خفية خلافا لما ذكر".

وقال: "يمكن للبنانيين شعبا وحكومة أن يعولوا على دعم تركيا واعتبارها شقيقا أو صديقا مستعدا لأن يبذل كل ما بوسعه لمساعدة لبنان وشعبه".

كما توافق الطرفان على القيام بزيارة قريبة لسرايا بعبدا، للبحث في ما يمكن أن تقدمه تركيا لترميمها، وزيارة مدينة طربلس لمتابعة ما تقوم به منظمة "تيكا" التركية، من أعمال ترميم في أكثر من معلم أثري في هذه المدينة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2021-10-20
12:28 | 2021-10-20
12:26 | 2021-10-20
12:03 | 2021-10-20
11:59 | 2021-10-20
11:53 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website