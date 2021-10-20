حريق في حي الوعر السكني في بلدة الشرقية تسبب بحالات اختناق

اندلع عصر اليوم حريق كبير في حي الوعر السكني في بلدة الشرقية تسبب بحالات اختناق بين المواطنين.وأتت النيران على العديد من أشجار السنديان والصنوبر والزيتون، وعملت آليات الدفاع المدني و"الهيئة الصحية الاسلامية" على اخماد الحريق.