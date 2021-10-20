أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات من بدء انتشار الوباء إلى 635447

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8438