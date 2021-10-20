لبنان

أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

Lebanon 24
20-10-2021 | 11:15
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات من بدء انتشار الوباء إلى 635447
كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8438
 
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كورونا

لبنان

إصابات

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