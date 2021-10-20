لبنان

أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وضحايا تفجير المرفأ: مصرون على دعمنا للقاضي البيطار

Lebanon 24
20-10-2021 | 11:22
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صدر عن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي ضحايا تفجير المرفأ والجرحى والمتضررين البيان الآتي: "نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت والجرحى والمتضررين، نعلن أن ابراهيم حطيط وعائلتي المولى وعطوة لا يمثلون إلا نفسهم، وغدرهم للعائلات بالانشقاق عنهم وتغيير رأيهم لا يؤثران على موقفنا، وسوف نبقى مصرين على دعمنا للقضاء والقاضي طارق البيطار. وتؤكد العائلات أنه لن يفرقنا لا حزب ولا طائفة، ولا حتى أي تهديد أو ترهيب. شهداؤنا أولا، لن يعلو عليهم أي سياسي أو حزب أو موقف من أي شخص كان.
نحن أولياء الدم نحذر من أي تدخل بعمل القضاء أو محاولة الفصل بين الأهالي".
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