لبنان

خبر هام من إدارة المناقصات بشأن الفيول أويل والغاز أويل لـ"كهرباء لبنان"

Lebanon 24
20-10-2021 | 11:25
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صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي: "بتاريخ 20/10/2021 جرى فض عروض مناقصات الفيول اويل (أ) و (ب)، والغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من قبل لجنة المناقصات المختصة، بحضور مندوبين عن العارضين ووزارة الطاقة والمياه وإدارة المناقصات. ولم تسفر هذه الجلسات عن نتيجة في كل من المناقصات الثلاثة، وذلك بسبب عدم تمكن معظم العارضين من استكمال عروضهم في الموعد المحدد نظرًا لضيق الوقت، بسبب تخفيض مهلة الاعلان عن المناقصات الى خمسة أيام صادف معظمها عطلًا رسمية، وذلك وفق ما افاد به مندوبو الشركات أمام لجنة التلزيم، وعليه وبناء على طلب خطي من وزارة الطاقة المياه بتخفيض مهلة الإعلان مجددًا إلى خمسة أيام، ونظرًا لحالة الضرورة، أعادت إدارة المناقصات الإعلان عن هذه المناقصات من جديد بحيث تجرى بتاريخ 27 ت1 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا".
 

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