وقفة لأهالي ضحايا الطيونة طالبت بالكشف عن المجرمين وتحقيق العدالة

نظم أهالي ضحايا الطيونة وقفة في روضة الشهيدين بالغبيري، بمشاركة رئيس بلدية الغبيري معن الخليل وأهالي الضحايا ال7.



وطالب الأهالي "الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها وبأن تسارع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى الكشف عن المجرمين والمتورطين وتحقيق العدالة بمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبة بحقهم".