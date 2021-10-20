الرئيس ميقاتي يوقع القانون المعجّل المكرر لتعديل بعض مواد القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب

وقّع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي القانون المعجّل المكرر الذي أصدره مجلس النواب أمس والرامي إلى تعديل بعض مواد القانون الرقم 44 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والصادر بتاريخ 17-6-2017.وقد أحيل القانون بعد التوقيع على رئاسة الجمهورية.