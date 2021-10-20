لبنان

الرئيس ميقاتي يوقع القانون المعجّل المكرر لتعديل بعض مواد القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب

Lebanon 24
20-10-2021 | 11:53
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وقّع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي القانون المعجّل المكرر الذي أصدره مجلس النواب أمس والرامي إلى تعديل بعض مواد القانون الرقم  44 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والصادر بتاريخ 17-6-2017. 
وقد أحيل القانون بعد التوقيع على رئاسة الجمهورية.
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نجيب ميقاتي

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