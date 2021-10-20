لبنان

"أمل" تستنكر التفجير الإرهابي الذي ضرب العاصمة السورية

Lebanon 24
20-10-2021 | 11:59
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إستنكاراً للتفجير الإرهابي الذي ضرب العاصمة السورية دمشق صباحاً، صدر عن قيادة حركة أمل البيان التالي:

مرة جديد تتسلل عصابات الإجرام لتستهدف أمن سوريا بتفجير طال الإستقرار والأمن في العاصمة دمشق.

إن الحركة التي تقف مع الشقيقة سوريا وأهالي الشهداء بمصابهم، كلها أمل بقدرتهم على سحق الإرهاب وتمكنهم من جبه التحديات بمختلف أنواعها، وتتقدم من القيادة في سوريا وجيشها وأهالي الشهداء بأحرّ التعازي والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.
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