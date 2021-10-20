لبنان

وفد اقتصادي عربي زار يمق في طرابلس

Lebanon 24
20-10-2021 | 12:26
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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدًا اقتصاديًّا عربيًّا ضم الخبير الاقتصادي العربي والدولي الدكتور مصعب الناصيف النعيمي ورئيس شركة العطاء العربية حسين العلي النعيمي، بحضور رئيس تجمع أمان الدكتور محمد الحزوري.

بعد اللقاء، قال حزوري: "تبادل الطرفان سلسلة افكار تتعلق بتنشيط العمل البلدي، وتساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأضاف: "تطرق الحديث الى بعض المبادرات المتعلقة بالعمل الخدماتي في طرابلس وسبل تطويرها وامكانية التعاون في هذا الإطار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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