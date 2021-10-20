الاحتجاجات تعود إلى الواجهة... إليكم الطرقات المقطوعة

أدى ارتفاع أسعار المحروقات اليوم بعد أن بلغ سعر صفيحة البزين 302700 ليرة لبنانية، تزامنًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إضافة إلى الغلاء المستمر للسلع، إلى عودة مشاهد الاحتجاجات، حيث عمد بعد المواطنين إلى قطع العديد من الطرقات ومن بينها:
- مدخل مدينة بعلبك الجنوبي في محلة دوار الجبلي
- اوتوستراد جونية بالاتجاهين تحت جسر السولديني (أعيد فتحه لاحقًا)
- مفرق بشامون بالإطارات المشتعلة (أعيد فتحه لاحقاً)
-طريق المحمرة الدولية (أعيد فتحها لاحقًا)
-أوتستراد الكارنتينا باتجاه الدورة (أعيد فتحه لاحقًا)
-ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس (أعيد فتحه لاحقًا)
-مفرق الاوتوستراد الجديد بالقرب من الاكومي طرابلس (أعيد فتحه لاحقاً)
-اوتوستراد شكا بالاتجاهين