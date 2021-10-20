لبنان

الحلول لقطاع الطاقة مدار بحث بين فياض وكبير مستشاري وزير الخارجية الأميركية لأمن الطاقة

Lebanon 24
20-10-2021 | 12:45
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة البيان الآتي:
 
التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكستاين بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا على مأدبة غداء تمت دعوته إليها .

وتناول البحث الحلول لقطاع الطاقة وخاصة المُبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية "سواب " واستجرار الكهرباء من الأُردن عبر سوريا .

وكانت جولة أُفق إيجابية على كافة المواضيع المتعلقة بموضوع الطاقة وإيجاد الحلول لإنجاز الاتفاق بأسرع وقت ممكن ، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام هذا الاتفاق.

وشكر الوزير فياض هوكستاين وشيا على الجهود التي يتم بذلها مع البنك الدولي خصوصاً وأن الولايات المتحدة الاميركية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، مما يُعبّد الطريق أمام تقدُّم الإتفاقية لإنجاز تمويل هذا المشروع.

وفي هذا الاطار، أطلع هوكستاين الوزير فياض على خبر جديد جيد بأن الإدارة الأميركية قد أصدرت رسالة تطمين  تؤمن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات "قانون قيصر".
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