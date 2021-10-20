وزير الداخلية عرض مع الجسر شؤونًا تخص طرابلس

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مساء اليوم، في مكتبه بالوزارة، النائب سمير الجسر.



وتم خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة بلبنان وشؤون تخص مدينة طرابلس.