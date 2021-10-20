لبنان

الجميّل: محاولة تصوير الجيش بأنه الشق الضعيف بالمعادلة كلام خاطئ

Lebanon 24
20-10-2021 | 14:01
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أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب المستقيل سامي الجميّل أنه "يهمّنا أن نرفع الصوت بوجه الوصاية الإيرانية التي تمارسها إيران على لبنان عبر حزب الله، كما يهمّنا أن تعرف كل عواصم العالم بأن هناك جهدًا كبيرًا لتوحيد صفوف المعارضة في لبنان، ويهمّنا دعم الجيش اللبناني الذي يتعرّض لمحاولات كبيرة لتشويه صورته ودوره ويتعرض لضغط سياسي كي لا يقوم بواجباته".

ولفت، في حديث لقناة الـ"أم تي في"، إلى أن "محاولة تصوير الجيش بأنه الشق الضعيف بالمعادلة كلام خاطئ، وهدفه أن نفقد أي أمل بالمؤسسات وبالدولة".

وأضاف: "تهويل حزب الله مردود ولن نخاف منه ولن نخشى أحدًا، وسنقوم بعملنا كي نُعيد للمؤسسات قوّتها أوّلًا من خلال تقوية الجيش وثانيًا عبر استعادة الشرعية في مجلس النواب من خلال الانتخابات النيابية المقبلة".

وشدد على أن "الاغتراب الذي يلعب دورًا كبيرًا في التعبير عن رأيه له دور كبير في الانتخابات النيابية، وعليه أن يساعدنا لتحرير قرار الدولة". 
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