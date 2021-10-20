لبنان

في الهرمل...أطلق النار على الجيش فردت عليه وفارق الحياة

Lebanon 24
20-10-2021 | 14:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه أثناء إقامة قوة من الجيش كمينًا في مدينة الهرمل للمطلوب م. فقيه حصل إطلاق نار من قبل الأخير على عناصر القوة ما استدعى منها الرد فاصيب ونقل إلى مستشفى الهرمل وما لبث ان فارق الحياة.

وأشارت مصادر أمنية لـ"لبنان 24" إلى أن القتيل مطلوب بموجب عدة مذكرات إطلاق نار وسلب وأنه على علاقة بعملية الخطف والسلب التي تعرض لها والد الفنان وديع الشيخ منذ يومين على طريق القصر - الهرمل.
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