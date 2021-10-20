لبنان

المرتضى عرض مع طوني فرنجيه شؤونًا عامة

Lebanon 24
20-10-2021 | 14:22
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه بالوزارة اليوم، النائب طوني فرنجية. وتم التداول خلال الزيارة، في شؤون عامة.
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طوني فرنجية

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