خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت

صدر عن شركة الأمانة للمحروقات البيان الآتي:

تعلن شركة الأمانة للمحروقات أنها ستقوم ابتداءً من تاريخ 21/10/2021 ببيع المازوت الإيراني للراغبين بالشراء من الفئات التي حددتها قيادة حزب الله بسعر يبلغ 10 بالمئة أقل من تسعيرة جدول تركيب الأسعار الصادر أسبوعيًّا عن وزارة الطاقة اللبنانية.

وحيث أن وزارة الطاقة حددت بتاريخ بتاريخ اليوم سعر 20 ليتر مازوت بمبلغ 270700 ل.ل، ستقوم شركة الأمانة بتسليم 20 ليتر مازوت إيراني بسعر 243,700 ل.ل.

وعليه، سيكون سعر المازوت الإيراني ابتداءً من تاريخه يحدد بناءً لتسعيرة جدول تركيب الأسعار الصادل أسبوعيًّا عن وزارة الطاقة اللبنانية ناقص 10 بالمئة.