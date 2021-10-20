لبنان

تطمينات عن سقف الدولار

Lebanon 24
20-10-2021 | 17:02
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يذكّر مسؤولون بتطمينات عن سقف معين لسعر الدولار، ثمّ تخطّوه في غمرة صعود أسعار المحروقات في الداخل والخارج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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