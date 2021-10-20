المحقّق العدلي يقع بين تيارين ضاغطين

تردّد أن المحقق العدلي يقع بين تيارين ضاغطين: أحدهما يطالبه بالتنحي، لإيجاد مخرج، والثاني للمواجهة بعد توفير ضمانات من نوع ما، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".