لبنان

المحقّق العدلي يقع بين تيارين ضاغطين

Lebanon 24
20-10-2021 | 17:15
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تردّد أن المحقق العدلي يقع بين تيارين ضاغطين: أحدهما يطالبه بالتنحي، لإيجاد مخرج، والثاني للمواجهة بعد توفير ضمانات من نوع ما، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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تحقيق

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