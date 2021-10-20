لا مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء

أكدت مصادر شيعية عبر "اللواء" أن "وزراء "أمل" و"حزب الله" سيحضرون أي جلسة يدعو إليها الرئيس ميقاتي، مع العلم ان الأزمة التي أوقفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تحتاج إلى حلّ في مجلس القضاء الأعلى".وأكدت مصادر الثنائي ان "لا نية للانسحاب من الحكومة، وان الرهان على معالجة وضع المحقق العدلي بيطار".