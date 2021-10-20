اجتماع لمجلس القضاء الأعلى اليوم

يبحث مجلس القضاء الأعلى اليوم سواء حضر الاجتماع القاضي البيطار أم لا، في كتاب سلمه إلى وزير العدل القاضي هنري الخوري، وفد من أهالي شهداء انفجار المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط، يطلب فيه تنحية المحقق العدلي عن الملف، وأحيل الكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".