لبنان

اجتماع لمجلس القضاء الأعلى اليوم

Lebanon 24
20-10-2021 | 17:37
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يبحث مجلس القضاء الأعلى اليوم سواء حضر الاجتماع القاضي البيطار أم لا، في كتاب سلمه إلى وزير العدل القاضي هنري الخوري، وفد من أهالي شهداء انفجار المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط، يطلب فيه تنحية المحقق العدلي عن الملف، وأحيل الكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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