المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد والبنك الدولي انطلقت بزخم

كتبت" النهار" ان عجلة العمل الحكوميّ انطلقت بشكلّ مباشر مع صندوق النقد الدولي، ما من شأنه الفصل بين الجانب السياسيّ والآخر الاقتصادي. وتشير المعطيات التي استقتها "النهار" إلى أنّ ما من عرقلة لمساعي الحكومة في هذا السياق بل إنّ العمل الوزاريّ حاضرٌ في ظلّ مشكلة حقيقيّة كامنة وفق نظريّة رئيس الحكومة في أنّ الدّعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأجواء الراهنة تؤدّي إلى مشكلة مطلوب معالجتها من خارج إطار مجلس الوزراء، من أجل ألا يفسّر الموضوع على أنّه نوع من التحدّي. وتستمرّ الحكومة في وضع خطّة للموضوع المالي والاقتصادي على السكّة الفعليّة من خلال اجتماع السرايا بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين. وقد حصل التباحث في الموضوع الاقتصادي إضافةً إلى اجتماع صندوق النقد مع الفريق المتخصّص التابع لرئيس الحكومة ورئيس اللّجنة الوزارية التي تدرس خطّة "الصندوق" برئاسة نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي. ويُرتقب أن يُستَكمل البحث في الملف الاقتصاديّ إضافةً إلى اجتماع صندوق النقد مع الفريق المتخصّص التابع لرئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوزارية التي تدرس توجّهات الصندوق.كما رأس رئيس الحكومة عقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس. وتم خلال اللقاء البحث في وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وتحريك الإصلاحات في مجالَي الطاقة والمياه.