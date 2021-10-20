لبنان

إجتماع الحكومة لأخذ قرارات إصلاحية أصبح أمرًا كيانيًا

Lebanon 24
20-10-2021 | 22:26
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كتب جاسم عجاقة في" الديار": يمكن الجزم بأن التضخم هو عنوان المرحلة المقبلة وهو ما يُمكن إعتباره الكارثة الحقيقية نظرًا إلى الطبيعة التغلّغلية لهذه الآفة. وما قد يجهله المعنيون أن إستفحال التضخّم لن يُسهّل الحلول التقنية المتاحة، وبالتالي فإن النية السياسية لم تعد مجدية في واقعنا المتهالك الذي سيُترجّم حتماً بسعر صرف الليرة! وليكن الجميع على يقين أنه من النظرة الاقتصادية المهــنية البحتة فإن مليارات الدولارات التي قد تدخل إلى لبنان لاحقًا لن تعود كافية لمحو ولا حتى لترميم تداعيات التضخم...
لذا يتوجّب على من تبوؤا سدة المسؤولية معرفة أن الأمر تخطّى الخطوط الحمر، وأصبحنا اقتصاديًا في قلب الانهيار لا على ضفافه، وما نشهده يومًا بعد يوم هو نتائج الانهيار المتدحرج، وبالتالي فإن إجتماع الحكومة لأخذ قرارات إصلاحية أصبح أمرًا كيانيًا، والتخلف عن هذا الواجب قد يضعها أمام خيانة الأمانة والثقة الملقاة على عاتقها، فالفقر الذي يعصف بالمجتمع اللبناني لا يُمكن مُعالجته بحلول جزئية (بطاقة تموينية، رفع أجور…) إذ تجاوز الأمر هذه المستويات وأصبح في غاية التعقيد من الناحية الاقتصادية، وبالتالي فالمطلوب أصبح مُعقدًا أكثر من ذلك بكثير.
 
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