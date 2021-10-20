24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الانتخابات اللبنانية بين موقف عون وطعن باسيل بالتعديلات
Lebanon 24
20-10-2021
|
22:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": ترصد القوى السياسية الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون فور إحالة التعديلات إليه التي أُدخلت على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 27 آذار المقبل، وما إذا كان سيوقع عليها كما أُرسلت إليه ضمن مهلة خمسة أيام لأنها تحمل صفة المعجل، أم أنه سيمتنع عن ذلك ويعيدها مقرونة بالأسباب المعللة ما يضطر البرلمان لعقد جلسة جديدة للتأكيد على التعديلات بأكثرية ثلثي عدد أعضائه.
وتلفت مصادر نيابية بارزة إلى أن لا شيء يمنع عون عن رد القانون كما أُرسل إليه ضمن المهلة القانونية ليصبح نافذاً بما يفتح الباب أمام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للتقدم بطعن بالتعديلات التي أُدخلت على القانون أمام المجلس الدستوري كما تعهد به في الجلسة النيابية التي أقرتها.
وتؤكد المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل لا يستطيع الطعن بالتعديلات أمام المجلس الدستوري ما لم يصبح القانون نافذاً، وتقول إن الغموض يكتنف موقف رئيس الجمهورية الخاضع لميزان القوى داخل الفريق السياسي المحسوب عليه والذي يدين لباسيل، وما إذا كان هناك توزيع للأدوار بين الرئيس وصهره لتفادي إحراجه أمام المجتمع الدولي الضاغط على المنظومة السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وتقول المصادر نفسها إن «حزب الله» وإن كان تمايز في موقفه بدعم موقف حليفه باسيل بإحداث دائرة انتخابية للمغتربين لانتخاب 6 نواب جدد ليصبح عدد النواب 134 نائباً، فإن هذا الموقف غير قابل للصرف سياسيا لأن ميزان القوى داخل البرلمان لا يسمح باستحداثها، ليس بسبب الخلاف على توزيع المقاعد فحسب وإنما لتعذر وضع المراسيم التي تسمح بوضعها موضع التنفيذ، مع أن استحداثها كان ورد في قانون الانتخاب الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة.
وتعتقد أن سبب إصرار باسيل على الطعن في التعديلات ومن بينها رفضه تقديم موعد الانتخابات والإبقاء على موعدها في 8 أيار 2022 أي قبل أسبوعين من انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 منه، يعود إلى أنه يريد كسب الوقت لإعادة ترتيب بيته الداخلي اعتقاداً منه بأن تقريب موعدها لن يكون لمصلحته.
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت
Lebanon 24
خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت
14:58 | 2021-10-20
20/10/2021 02:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فرص لا تكرر لمواليد 4 أبراج في كانون الأول.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
فرص لا تكرر لمواليد 4 أبراج في كانون الأول.. هل أنت من بينهم؟
03:11 | 2021-10-20
20/10/2021 03:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:41 | 2021-10-20
20/10/2021 09:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة إغترابية يدفع ثمنها توفيق حمزة ونجله إبن الـ18 عاماً.. هكذا قُتلا في سيدني
Lebanon 24
فاجعة إغترابية يدفع ثمنها توفيق حمزة ونجله إبن الـ18 عاماً.. هكذا قُتلا في سيدني
07:08 | 2021-10-20
20/10/2021 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا يموت بإطلالة غير اعتيادية... والجمهور يعلق: "فضيحة!"
Lebanon 24
رولا يموت بإطلالة غير اعتيادية... والجمهور يعلق: "فضيحة!"
11:35 | 2021-10-20
20/10/2021 11:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2021-10-21
ترشيح يُحدث ازمة عونية
02:35 | 2021-10-21
كان يروج المخدرات في سن الفيل.. وهذا ما حصل معه
02:33 | 2021-10-21
المرتضى: الشعب اللبناني مُصر أنّه لا يركع لأحد وأن يقطع دابر كل محاولات التفرقة
02:30 | 2021-10-21
هل حثّ اللبنانيين على بيع "دولاراتهم" سيحلّ الازمة المالية؟
02:30 | 2021-10-21
تجمع جديد قيد التحضير "لانهاض دور الطائفة"
02:29 | 2021-10-21
مجزرة بيئية في جبل البيرة! (صور)
فيديو
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
23:24 | 2021-10-20
21/10/2021 09:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
21/10/2021 09:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
06:00 | 2021-10-20
21/10/2021 09:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact