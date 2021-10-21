لبنان

بسبب سرقة أسلاك كهربائية... عتمة شاملة في هذه البلدة!

Lebanon 24
21-10-2021 | 00:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أن مجهولين أقدموا على سرقة أسلاك كهربائية من أعلى أعمدة الكهرباء في بلدة تكريت محلّة الشورى ما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن البلدة بشكل كامل. 

و وجه الأهالي نداء إلى البلدية والاجهزة الأمنية بفتحِ تحقيق بالحادثة و معرفة الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.
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