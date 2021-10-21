بسبب سرقة أسلاك كهربائية... عتمة شاملة في هذه البلدة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أن مجهولين أقدموا على سرقة أسلاك كهربائية من أعلى أعمدة الكهرباء في بلدة تكريت محلّة الشورى ما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن البلدة بشكل كامل.



و وجه الأهالي نداء إلى البلدية والاجهزة الأمنية بفتحِ تحقيق بالحادثة و معرفة الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.