عبدالله: السلم الأهلي يجب أن يكون أولوية وخط أحمر

شدد النائب بلال عبدالله عبر تويتر على ان السلم الأهلي يجب أن يكون أولوية وخط أحمر، يوازي بأهميته أعطاء الحكومة فرصة وضع خارطة طريق انقاذية،اقتصادية واجتماعية لمنع الارتطام الكبير الناجم عن جنون سعر المحروقات.واعتبر ان البطاقة التمويلية هي حل مؤقت لحين البدء بخطة النهوض الإصلاحية لتحفيز الاقتصاد والحد من الأفقار المتسارع للناس!